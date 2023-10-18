AYNA: Требования об оплате парковочного места наличными являются незаконными

Агентство наземного транспорта (AYNA) напоминает водителям, что требования работников парковок оплатить парковочное место наличными деньгами являются незаконными.
Об этом Report сообщили в агентстве в ответ на соответствующий запрос.
В AYNA сообщили, что в последнее время в агентство поступают жалобы от водителей в связи с незаконными требованиями работников парковок об оплате места наличными деньгами.
"Напоминаем, что подобные действия со стороны сотрудников парковок являются незаконными и призываем водителей осуществлять оплату исключительно в безналичном порядке", - отметили в AYNA.
В агентстве также подчеркнули, что мобильное приложение Azparking и услуга оплаты парковки посредством SMS действуют уже более двух месяцев, и оба способа предусматривают лишь безналичную оплату.
"Мобильное приложение Azparking по сей день загрузили около 181 тыс. человек, из которых 18 тыс. пополнили свой баланс", - говорится в сообщении.
При этом в AYNA напомнили, что за неуплату парковки или использование парковочного места дольше оплаченного времени предусматривается штраф в размере 10 манатов. Аналогичный штраф предусмотрен за неправильную парковку автомобиля, сообщили в агентстве.