AYNA: Требования об оплате парковочного места наличными являются незаконными

Агентство наземного транспорта (AYNA) напоминает водителям, что требования работников парковок оплатить парковочное место наличными деньгами являются незаконными.

Агентство наземного транспорта (AYNA) напоминает водителям, что требования работников парковок оплатить парковочное место наличными деньгами являются незаконными.

Об этом Report сообщили в агентстве в ответ на соответствующий запрос.

В AYNA сообщили, что в последнее время в агентство поступают жалобы от водителей в связи с незаконными требованиями работников парковок об оплате места наличными деньгами.

"Напоминаем, что подобные действия со стороны сотрудников парковок являются незаконными и призываем водителей осуществлять оплату исключительно в безналичном порядке", - отметили в AYNA.

В агентстве также подчеркнули, что мобильное приложение Azparking и услуга оплаты парковки посредством SMS действуют уже более двух месяцев, и оба способа предусматривают лишь безналичную оплату.

"Мобильное приложение Azparking по сей день загрузили около 181 тыс. человек, из которых 18 тыс. пополнили свой баланс", - говорится в сообщении.

При этом в AYNA напомнили, что за неуплату парковки или использование парковочного места дольше оплаченного времени предусматривается штраф в размере 10 манатов. Аналогичный штраф предусмотрен за неправильную парковку автомобиля, сообщили в агентстве.