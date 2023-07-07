AYNA: Тарифы за парковку будут действовать только на принадлежащих государству парковках

Тарифы за парковку транспортных средств, утвержденные Кабмином 25 июня, будут действовать только на принадлежащих государству парковках.

Тарифы за парковку транспортных средств, утвержденные Кабмином 25 июня, будут действовать только на принадлежащих государству парковках.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, исходя из требований законодательства об управлении уличными парковочными местами, принимаются соответствующие меры. Решение правительства распространяется на уличные парковки, входящие в состав государственных автодорог. В настоящее время на установленных Бакинским транспортным агентством на улицах и дорогах табличках указывается принадлежность парковочных мест государству. То есть, все существующие уличные парковочные места, снабженные соответствующими дорожными знаками, принадлежат государству. Решения относительно управления частными и внеуличными парковочными местами, тарифов и других правил будет принимать владелец имущества.

В AYNA также заявили, что информация о сдаче в аренду государственных парковочных мест не имеет под собой оснований.