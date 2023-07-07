AYNA: Тарифы за парковку будут действовать только на принадлежащих государству парковках

Тарифы за парковку транспортных средств, утвержденные Кабмином 25 июня, будут действовать только на принадлежащих государству парковках.
Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.
Согласно информации, исходя из требований законодательства об управлении уличными парковочными местами, принимаются соответствующие меры. Решение правительства распространяется на уличные парковки, входящие в состав государственных автодорог. В настоящее время на установленных Бакинским транспортным агентством на улицах и дорогах табличках указывается принадлежность парковочных мест государству. То есть, все существующие уличные парковочные места, снабженные соответствующими дорожными знаками, принадлежат государству. Решения относительно управления частными и внеуличными парковочными местами, тарифов и других правил будет принимать владелец имущества.
В AYNA также заявили, что информация о сдаче в аренду государственных парковочных мест не имеет под собой оснований.