О нас

AYNA: Тарифы за парковку будут действовать только на принадлежащих государству парковках

AYNA: Тарифы за парковку будут действовать только на принадлежащих государству парковках Тарифы за парковку транспортных средств, утвержденные Кабмином 25 июня, будут действовать только на принадлежащих государству парковках.
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 15:50
AYNA: Тарифы за парковку будут действовать только на принадлежащих государству парковках

Тарифы за парковку транспортных средств, утвержденные Кабмином 25 июня, будут действовать только на принадлежащих государству парковках.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, исходя из требований законодательства об управлении уличными парковочными местами, принимаются соответствующие меры. Решение правительства распространяется на уличные парковки, входящие в состав государственных автодорог. В настоящее время на установленных Бакинским транспортным агентством на улицах и дорогах табличках указывается принадлежность парковочных мест государству. То есть, все существующие уличные парковочные места, снабженные соответствующими дорожными знаками, принадлежат государству. Решения относительно управления частными и внеуличными парковочными местами, тарифов и других правил будет принимать владелец имущества.

В AYNA также заявили, что информация о сдаче в аренду государственных парковочных мест не имеет под собой оснований.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AYNA: "Parklanma tarifləri yalnız dövlətə məxsus parkinqlərdə qüvvədə olacaq"

Другие новости из категории

В Нахчыване проходит проверка качества строительства жилых зданий
В Нахчыване проходит проверка качества строительства жилых зданий
7 июля 2023 г. 16:06
В Баку не разрешена сдача в эксплуатацию 67 зданий
В Баку не разрешена сдача в эксплуатацию 67 зданий
7 июля 2023 г. 15:52
Завершены основные работы по строительству водохранилища для водоснабжения города Шуша
Завершены основные работы по строительству водохранилища для водоснабжения города Шуша
7 июля 2023 г. 15:30
Компания ”АЖД приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня
Компания ”АЖД" приобрела права на эксплуатацию месторождения строительного камня
7 июля 2023 г. 12:56
Захид Орудж: Проблема продажи квартиры нескольким людям не нашла решения
Захид Орудж: Проблема продажи квартиры нескольким людям не нашла решения
7 июля 2023 г. 12:31
На части дороги Баку-Губа обновляется горизонтальная линия разметки
На части дороги Баку-Губа обновляется горизонтальная линия разметки
7 июля 2023 г. 12:22
KOBİA: До сих пор в строительный сектор Азербайджана вложено 18 млрд манатов инвестиций
KOBİA: До сих пор в строительный сектор Азербайджана вложено 18 млрд манатов инвестиций
7 июля 2023 г. 12:08
В Баку, Сумгайыте и Гяндже большинство граждан живут в старых домах
В Баку, Сумгайыте и Гяндже большинство граждан живут в старых домах
7 июля 2023 г. 11:51
ЦСИ: За последние 20 лет жилищный фонд вырос в 1,6 раза
ЦСИ: За последние 20 лет жилищный фонд вырос в 1,6 раза
7 июля 2023 г. 11:43
Азербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла
ФотоАзербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла
7 июля 2023 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi