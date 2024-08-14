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AYNA: Средства на балансах пользователей приложения BakıKart находятся в сохранности

AYNA: Средства на балансах пользователей приложения BakıKart находятся в сохранности Аккаунты пользователей в мобильного приложения BakıKart не аннулированы, загруженные на баланс денежные средства также находятся в сохранности.
Инфраструктура
14 августа 2024 г. 17:37
AYNA: Средства на балансах пользователей приложения BakıKart находятся в сохранности

Аккаунты пользователей мобильного приложения BakıKart не аннулированы, загруженные на баланс денежные средства также находятся в сохранности.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В агентстве подчеркнули, что граждане смогут воспользоваться приложением после устранения технической неисправности.

"Просим граждан временно пользоваться картами BakıKart и другими альтернативными способами оплаты проезда в общественном транспорте. После возобновления работы приложения BakıKart пользователи смогут воспользоваться средствами, загруженными ранее на баланс", - говорится в сообщении.

Отметим, что мобильное приложение BakıKart не работает с 9 августа.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Vətəndaşların “BakıKart”dakı hesabları, oradakı vəsaitləri silinməyib

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