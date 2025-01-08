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AYNA: Средний возраст машин такси снизился до 7 лет

AYNA: Средний возраст машин такси снизился до 7 лет 12:07
Инфраструктура
8 января 2025 г. 12:21
AYNA: Средний возраст машин такси снизился до 7 лет

В результате реформ, проведенных Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) в 2024 году, средний возраст автомобиля такси снизился с 15 до 7 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

"В течение года увеличилось количество электрических и гибридных такси, обеспечено применение единого цвета для автомобилей такси, повысилась безопасность, снизилось негативное воздействие на экологию, обеспечено более качественное обслуживание. Обновленный автопарк формирует более безопасную, устойчивую и комфортную среду мобильности в Баку", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Taksi minik avtomobillərinin orta yaşı 15-dən 7-yə düşüb

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