AYNA создает единую диспетчерскую службу на общественном транспорте

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта приступило к созданию единой диспетчерской службы на общественном транспорте.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, идут подготовительные работы в этом направлении.
Кроме того, AYNA создаст инфраструктуру, обеспечивающую безналичную оплату проезда в общественном транспорте, а также сервис пула данных для обеспечения связи между оборудованием, установленным в автобусах, в связи с чем будут приобретены 100 новых мобильных номеров.