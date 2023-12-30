AYNA создает единую диспетчерскую службу на общественном транспорте

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта приступило к созданию единой диспетчерской службы на общественном транспорте.

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта приступило к созданию единой диспетчерской службы на общественном транспорте.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, идут подготовительные работы в этом направлении.

Кроме того, AYNA создаст инфраструктуру, обеспечивающую безналичную оплату проезда в общественном транспорте, а также сервис пула данных для обеспечения связи между оборудованием, установленным в автобусах, в связи с чем будут приобретены 100 новых мобильных номеров.