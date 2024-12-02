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AYNA: Современные автобусы запущены на ряд междугородних рейсов

AYNA: Современные автобусы запущены на ряд междугородних рейсов 16:08
Инфраструктура
2 декабря 2024 г. 16:58
AYNA: Современные автобусы запущены на ряд междугородних рейсов

Из Баку по некоторым междугородним автобусным маршрутам - в Барду, Тертер, Мингячевир, Загаталу и Сыныг Керпю (пограничный пункт пропуска Газах на границе с Грузией) на линии запущены современные автобусы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Теперь пассажирские перевозки на этих маршрутах осуществляются автобусами "Neoplan" (2015 года выпуска) и "King Long" (2024 года выпуска).

"AYNA продолжает работу по обновлению парка междугородних автобусов. Регулярно проводится анализ состояния автобусного парка, а маршруты поэтапно выставляются на конкурсы. Одним из обязательных условий при этом является наличие современных транспортных средств", – сообщили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdan bir neçə istiqamətdə müasir və komfortlu avtobuslar istifadəyə verilib

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