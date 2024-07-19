AYNA: Разрабатывается транспортная система в направлении городов Шуша, Лачын и Ханкенди

Разрабатывается транспортная система в направлении городов Шуша, Лачын и Ханкенди.

Разрабатывается транспортная система в направлении городов Шуша, Лачын и Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на брифинге по совершенствованию законодательства в этом секторе.

"В Карабахе ведутся работы по осуществлению как междугородних, так и внутригородских пассажирских перевозок. Мы уже объявили конкурсы. На конкурс выставлены маршруты Барда-Ханкенди, Баку-Лачын", - отметил он.

“Внедрение инноваций в рамках ”Великого возвращения" будет способствовать обеспечению проживающих на освобожденных от оккупации территориях граждан более качественной транспортной инфраструктурой и услугами. В настоящее время в соответствии со спросом и готовой дорожной инфраструктурой действуют автобусные маршруты Баку-Шуша, Баку-Агдам, Барда-Агдам, Ахмедбейли (Физули)-Шуша, город Тертер-село Талыш, Горадиз (Физули)-Агалы (Зангилан), Горадиз (Физули)-Гадрут (Ходжавенд), Горадиз (Физули)-Лачын", - сказал А.Рзаев.