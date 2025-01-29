AYNA: Протяженность автобусных полос будет доведена до 160 км

В результате оптимизации сети автобусных маршрутов города Баку и некоторых прилегающих районов среднее время нахождения автобусов в пути в часы пик сократится в среднем на 6 минут.

В результате оптимизации сети автобусных маршрутов города Баку и некоторых прилегающих районов среднее время нахождения автобусов в пути в часы пик сократится в среднем на 6 минут.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, также планируется увеличить протяженность автобусных полос до 160 км.

Кроме того, в последующие годы количество ежедневно выходящих на линию автобусов будет доведено до 2 800. К 2030 году автобусный парк будет состоять в основном из экологически чистых автобусов (электробусы и работающих на CNG).

Предусмотрено строительство и модернизация 10 депо для электрических автобусов.