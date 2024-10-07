AYNA продлило маршрут движения одного из пригородных автобусов

11:37

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) изменило маршрут движения автобуса №144, курсирующего от поселка Мардакян до дороги Загульба в поселке Бузовна.

Как сообщили Report в агентстве, маршрут продлен до Лахиджских садов в поселке Нардаран.

Кроме того, учитывая пассажиропоток на маршруте №214, соединяющем жилой массив Йени Рамана со станцией метро "Кероглу" и рынком "8-й км", количество автобусов на этом направлении увеличено до 24 единиц, что позволило сократить интервал движения автобусов.