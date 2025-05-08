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AYNA: Продажи билетов онлайн на автобусные маршруты выросли более чем вдвое

AYNA: Продажи билетов онлайн на автобусные маршруты выросли более чем вдвое AYNA: Продажи билетов онлайн на автобусные маршруты выросли более чем вдвое
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 13:26
AYNA: Продажи билетов онлайн на автобусные маршруты выросли более чем вдвое

В январе-апреле этого года через портал biletim.az было продано 201 837 билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за первые 4 месяца 2024 года онлайн было продано 97 079 билетов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отметим, что на портале biletim.az можно приобрести билеты в 51 город и район по 80 направлениям. К системе подключено 371 транспортное средство, обслуживающее 319 рейсов.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfədən çox artıb

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