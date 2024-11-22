АYNA подготовило новый проект на "Украинском круге"

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта разработало новый проект по улучшению дорожного движения на "Украинском круге".

Агентство наземного транспорта Азербайджана (АYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта разработало новый проект по улучшению дорожного движения на "Украинском круге".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, АYNA проанализировало дорожную инфраструктуру и транспортные потоки в этом районе. В качестве оптимального решения для данного участка предусмотрено строительство турбокольцевого перекрестка.

Реализация проекта позволит минимизировать конфликтные точки, повысить безопасность, увеличить пропускную способность и оптимизировать движение. Также будет обеспечен комфорт и безопасность для пешеходов.

Представляем симуляцию проекта: