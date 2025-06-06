AYNA организовало бесплатные автобусные рейсы в Sea Breeze на открытие летнего музыкального сезона

AYNA организовало бесплатные автобусные рейсы в Sea Breeze на открытие летнего музыкального сезона

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) организовало бесплатные автобусные рейсы в центр отдыха Sea Breeze, где сегодня состоится открытие летнего музыкального сезона.

Как сообщили Report в AYNA, целью является обеспечить комфортный и безопасный проезд всех желающих посетить мероприятие, а также избежать пробок на дорогах.

С 17:00 до 20:00 автобусы будут курсировать от северного выхода станции метро "Кероглу" до Sea Breeze. После завершения мероприятия, с 22:30 до 00:00, автобусы будут курсировать в обратном направлении, также совершенно бесплатно для пассажиров.

Учитывая ограниченное количество парковочных мест на территории Sea Breeze и вокруг него, гостям мероприятия рекомендуется передвигаться на автобусах, а не на личных автомобилях.