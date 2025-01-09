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AYNA: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты в Азербайджане выросли в 4 раза

AYNA: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты в Азербайджане выросли в 4 раза В 2024 году через портал biletim.az, обеспечивающий онлайн-продажу билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты в Азербайджане, было продано 455 640 билетов, что в 4 раза больше по сравнению с 2023 годом.
Инфраструктура
9 января 2025 г. 11:49
AYNA: Онлайн-продажи билетов на автобусные маршруты в Азербайджане выросли в 4 раза

В 2024 году через портал biletim.az, обеспечивающий онлайн-продажу билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты в Азербайджане, было продано 455 640 билетов, что в 4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Портал имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени и увеличения безналичного оборота. Для приобретения билетов пассажиры должны зарегистрироваться на сайте biletim.az", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 4 dəfə artıb

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