AYNA: Онлайн-продажа билетов на автобусные рейсы удвоилась

Число билетов на междугородние и межрайонные регулярные автобусные маршруты в Азербайджане, приобретенные в январе-июле 2025 года посредством портала biletim.az, составило 419 271, что в 2 раза превысило показатель аналогичного периодв прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Доля предварительной продажи билетов в отчетный период составила 32,4% против 17,5% за первые семь месяцев 2024 года.

В настоящее время на портале biletim.az доступны билеты в 51 город и район по 82 направлениям. К системе подключено 376 транспортных средств, обслуживающих 330 рейсов. Постепенно система онлайн-продажи охватит всех перевозчиков и автовокзалы, работающие в сфере пассажирских перевозок.