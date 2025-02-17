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AYNA объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184

AYNA объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184 Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184.
Инфраструктура
17 февраля 2025 г. 18:18
AYNA объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184.

Как сообщили Report в агентстве, маршрут №162 связывает новый жилой массив поселка Рамана со станцией метро "Кероглу", а №184 – поселок Новый Сураханы со станцией метро "Улдуз".

По итогам голосования членов конкурсной комиссии, победителем на маршруте №162 признано "Grand Bus", а на маршруте №184 - "General Auto Company". Эти компании получат право осуществлять пассажирские перевозки на данных направлениях.

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Версия на азербайджанском языке 162 və 184 nömrəli avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri açıqlanıb

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