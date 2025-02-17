AYNA объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на автобусные маршруты №162 и №184.

Как сообщили Report в агентстве, маршрут №162 связывает новый жилой массив поселка Рамана со станцией метро "Кероглу", а №184 – поселок Новый Сураханы со станцией метро "Улдуз".

По итогам голосования членов конкурсной комиссии, победителем на маршруте №162 признано "Grand Bus", а на маршруте №184 - "General Auto Company". Эти компании получат право осуществлять пассажирские перевозки на данных направлениях.