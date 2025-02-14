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AYNA объявило конкурс по отбору перевозчиков на ряде автобусных маршрутов

AYNA объявило конкурс по отбору перевозчиков на ряде автобусных маршрутов
Инфраструктура
14 февраля 2025 г. 19:14
AYNA объявило конкурс по отбору перевозчиков на ряде автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило конкурс по отбору перевозчиков на нескольких междугородних и внутригородских автобусных маршрутах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, заявки принимаются до 15 марта, а итоги рассмотрят в три этапа - 3, 8 и 11 апреля.

В список маршрутов, выставленных на конкурс, вошли направления Баку-Мингячевир, Баку-Балакян (поселок Габагчёль), Баку-Тертер, Баку-Гёйчай, Баку-Огуз, Баку-Сиязань, Баку-Агдаш, Баку-Имишли, Баку-Сабирабад, Сумгайыт-Масаллы, Гянджа-Барда, Гянджа-Исмаиллы, Барда-Гянджа, Мингячевир-Шеки, Мингячевир-Балакян, Балакян-Гярякли, Шеки-Гянджа, а также курсирующие в Баку маршруты №45 ("метро "Азадлыг" – поселок М.Э.Расулзаде), №105 (ул. Дж.Нахчыванского – поселок Балаханы), №216 (метро "Кёроглу" – поселок Балаханы).

"Конкурс проводится в соответствии с законодательством Азербайджана и направлен на повышение качества и безопасности пассажирских перевозок", - заявили в AYNA.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Daha bir neçə müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

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