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AYNA объявил конкурс на маршруты на освобожденных от оккупации территориях

AYNA объявил конкурс на маршруты на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по организации маршрутов на освобожденных от оккупации территориях, включая направления Баку-Лачын, Баку-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан и другие.
Инфраструктура
8 августа 2024 г. 17:54
AYNA объявил конкурс на маршруты на освобожденных от оккупации территориях

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по организации маршрутов на освобожденных от оккупации территориях, включая направления Баку-Лачын, Баку-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан и другие.

Как сообщает Report, конкурс проводится в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Документы будут приниматься в AYNA до 17:00 6 сентября 2024 года по адресу: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5. Контактное лицо: Эльсевер Гадимов (тел.: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Предложения участников будут рассмотрены в несколько этапов с 24 сентября по 4 октября. Цель конкурса — улучшение качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAYNA işğaldan azad edilmiş ərazilərdə marşrut xətlərini müsabiqəyə çıxarıb

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