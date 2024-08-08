AYNA объявил конкурс на маршруты на освобожденных от оккупации территориях

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по организации маршрутов на освобожденных от оккупации территориях, включая направления Баку-Лачын, Баку-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан и другие.

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по организации маршрутов на освобожденных от оккупации территориях, включая направления Баку-Лачын, Баку-Ханкенди-Лачын, Баку-Джебраил, Баку-Зангилан и другие.

Как сообщает Report, конкурс проводится в соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте" и "Порядком проведения конкурса на привлечение перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом", утвержденным постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года.

Документы будут приниматься в AYNA до 17:00 6 сентября 2024 года по адресу: город Баку, улица Тарзана Гаджи Мамедова, 5. Контактное лицо: Эльсевер Гадимов (тел.: 050-855-53-55, электронная почта: [email protected]).

Предложения участников будут рассмотрены в несколько этапов с 24 сентября по 4 октября. Цель конкурса — улучшение качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок.