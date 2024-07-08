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AYNA: Названы победители конкурса по обслуживанию пяти автобусных маршрутов

AYNA: Названы победители конкурса по обслуживанию пяти автобусных маршрутов Стали известны победители конкурса по обслуживанию автобусных маршрутов Баку-Шабран, Баку-Сиязань, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир.
Инфраструктура
8 июля 2024 г. 15:44
AYNA: Названы победители конкурса по обслуживанию пяти автобусных маршрутов

Стали известны победители конкурса по обслуживанию автобусных маршрутов Баку-Шабран, Баку-Сиязань, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, членами комиссии признаны победителями следующие физические лица: Шахбазов Фахреддин Ширали оглу по маршруту Баку-Шабран, Исмайлов Хуррам Хамид оглу по направлению 11:00, Магеррамов Зохраб Агагюль оглу по направлению 12:00, Фатуллаев Гурбанага Ядулла оглу по направлении 13:00 маршрута Баку-Сиязань, Гарибов Гумбат Ягуб оглу по маршруту Баку-Огуз, Мамедова Шахла Тофик гызы по маршруту Баку-Гёйчай, Гаджиев Мухаммед Али оглу по маршруту Баку-Кюрдамир.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bir neçə avtobus marşrutu üzrə müsabiqənin qalibləri müəyyən edilib

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