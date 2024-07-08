AYNA: Названы победители конкурса по обслуживанию пяти автобусных маршрутов

Стали известны победители конкурса по обслуживанию автобусных маршрутов Баку-Шабран, Баку-Сиязань, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир.

Стали известны победители конкурса по обслуживанию автобусных маршрутов Баку-Шабран, Баку-Сиязань, Баку-Огуз, Баку-Гёйчай, Баку-Кюрдамир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, членами комиссии признаны победителями следующие физические лица: Шахбазов Фахреддин Ширали оглу по маршруту Баку-Шабран, Исмайлов Хуррам Хамид оглу по направлению 11:00, Магеррамов Зохраб Агагюль оглу по направлению 12:00, Фатуллаев Гурбанага Ядулла оглу по направлении 13:00 маршрута Баку-Сиязань, Гарибов Гумбат Ягуб оглу по маршруту Баку-Огуз, Мамедова Шахла Тофик гызы по маршруту Баку-Гёйчай, Гаджиев Мухаммед Али оглу по маршруту Баку-Кюрдамир.