AYNA нанесло новую дорожную разметку на ряде улиц в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) нанесло новую дорожную разметку на ряде улиц в Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) нанесло новую дорожную разметку на ряде улиц в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

В частности, двойная сплошная линия на проспекте Гейдара Алиева была заменена на прерывистую на участке протяженности 1 010 м. Там же установлены 8 информационных щитов.

Кроме того, на Бакинской кольцевой дороге (дорога на Загульбу) нанесена горизонтальная разметка на участке в 2 500 м. Аналогичная разметка нанесена и на проспекте Метбуат. Также обновляется разметка на улицах Гасан бека Зардаби и Ахмед бека Агаоглу, Зивер бека Ахмедбекова и Джафара Джаббарлы.

Работы продолжаются на улице Истиглалият и проспектах 8 Ноября и Ходжалы.