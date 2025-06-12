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AYNA: В Баку пассажиры смогут садиться и выходить из авто на автобусных полосах

AYNA: В Баку пассажиры смогут садиться и выходить из авто на автобусных полосах 12:12
Инфраструктура
12 июня 2025 г. 12:29
AYNA: В Баку пассажиры смогут садиться и выходить из авто на автобусных полосах

В Баку на автобусных полосах создаются специальные места для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), такие места организуются с учетом удобства маневрирования транспортных средств и безопасности пассажиров.

"Инициатива направлена на обеспечение возможности пассажирам безопасно садиться в автомобили и выходить из них на автобусной полосе без помех для движения общественного транспорта", - отмечает AYNA.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAYNA: Avtobus zolaqlarında avtomobildən minib-düşmək üçün xüsusi yerlər yaradılır

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