AYNA: В Баку пассажиры смогут садиться и выходить из авто на автобусных полосах

12:12

В Баку на автобусных полосах создаются специальные места для посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), такие места организуются с учетом удобства маневрирования транспортных средств и безопасности пассажиров.

"Инициатива направлена на обеспечение возможности пассажирам безопасно садиться в автомобили и выходить из них на автобусной полосе без помех для движения общественного транспорта", - отмечает AYNA.