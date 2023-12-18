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AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы

AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы В Баку по состоянию на 15 сентября 2022 года на линию выходило 1 730 пассажирских автобусов вместо необходимых 2 244.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 12:18
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы

В Баку по состоянию на 15 сентября 2022 года на линию выходило 1 730 пассажирских автобусов вместо необходимых 2 244.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев заявил на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, согласно статистике прошлого года, у 5 перевозчиков средний возраст автобусного парка составлял 7 лет, а у остальных 22-х - 12 лет.

"В качестве выхода из ситуации планируется ввести в эксплуатацию более 270 новых автобусов", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Bakıda sərnişin avtobuslarının sayı normadan azdır"

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