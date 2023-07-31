В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз

Количество компаний, осуществляющих международные грузоперевозки в Азербайджане, за год выросло в 6,8 раза и к концу первого полугодия 2023 года достигло 1 307.

Количество компаний, осуществляющих международные грузоперевозки в Азербайджане, за год выросло в 6,8 раза и к концу первого полугодия 2023 года достигло 1 307.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно сообщению, на данный момент зарегистрировано 1 307 операторов, в том числе 222 юридических и 1 085 физических лиц, и им выданы пропуска для осуществления международных грузовых перевозок: “Всего зарегистрированным операторам выданы карты пропуска на 7 124 автотранспортных средства”.