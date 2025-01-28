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AYNA: Количество автобусов в Баку будет доведено до 2 800

AYNA: Количество автобусов в Баку будет доведено до 2 800 За два года количество автобусов в Баку увеличилось на 440 единиц или на 25%.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 18:55
AYNA: Количество автобусов в Баку будет доведено до 2 800

За два года количество автобусов в Баку увеличилось на 440 единиц или на 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Ильхама Алиева.

"В настоящее время количество автобусов достигло рекордного уровня - 2 160. Однако это не окончательная цифра, планируется увеличить их до 2 800. Для повышения доверия населения к автобусам в городе создана сеть специальных полос, что позволило увеличить скорость движения и улучшить качество услуг. На загруженных улицах, таких как проспект Ататюрка, время в пути сократилось на 12 минут, что стало серьёзным стимулом для перехода граждан на общественный транспорт", - отметил А. Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Bakıda avtobusların sayı 2 800-ə çatdırılacaq

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