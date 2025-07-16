О нас

AYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги

AYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги AYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги
Инфраструктура
16 июля 2025 г. 16:35
AYNA изменил схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) изменило схему движения на пересечении проспекта Зии Буньядова с дорогой Беюкшор-Пиршаги в Баку.

Об этом сообщили Report в AYNA.

Запланировано строительство многоуровневых транспортных развязок для соединения автомобильной дороги Беюкшор-Пиршаги с улицей Музаффара Нариманова. В настоящее время продолжаются проектные работы, связанные с выполнением соответствующего поручения.

Сотрудники AYNA, Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел и Центра интеллектуального управления транспортом провели мониторинг указанной дороги.

По результатам мониторинга было принято решение об установке светофоров и реорганизации дорожного движения в качестве краткосрочного решения для повышения безопасности дорожного движения, обеспечения упорядоченного движения транспортных средств и снижения транспортной загруженности в этом районе.

На территории уже установлены светофорные объекты, определены их фазы и проведены соответствующие разметочные работы. Предложенное решение запущено в тестовом режиме в короткие сроки. В районе будет осуществляться мониторинг транспортных потоков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Ziya Bünyadov prospektinin Böyükşor-Pirşağı yolu ilə kəsişməsində hərəkətin təşkili dəyişib

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
15 июля 2025 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi