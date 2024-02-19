AYNA добавило еще ряд направлений в приложение для онлайн-покупки билетов

В приложении biletim.az пассажиры могут приобрести билеты на автобусные рейсы еще по ряду направлений.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Граждане могут купить билеты онлайн на автобусы из Баку в Сиязань, из Баку в Сабирабад, из Сумгайыта в Худат, а также в обратных направлениях. Кроме того, на портале появились дополнительные рейсы по ранее доступным маршрутам Баку - Шабран, Баку - Агджабеди и Баку - Огуз", - говорится в сообщении.

Таким образом, в приложении агентства можно приобрести билеты онлайн по 68 направлениям в 45 городов и районов Азербайджана.