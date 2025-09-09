AYNA: Деятельность такси в Бакинском аэропорту будет соответствовать установленным требованиям - Эксклюзив

Деятельность такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев приведут в соответствие с требованиями законодательства.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что к водителям такси и их транспортным средствам установлены соответствующие требования в соответствии с законодательством.

Согласно информации, в результате эффективного сотрудничества с операторами такси продолжается целенаправленная работа по полному внедрению этих требований.

"Операторы такси были проинформированы о необходимости строгого соблюдения установленных правил. В этой связи компании, принявшие на себя соответствующие обязательства, совместно с AYNA приступили к реализации дополнительных мер", - говорится в заявлении.