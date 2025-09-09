ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    AYNA: Деятельность такси в Бакинском аэропорту будет соответствовать установленным требованиям - Эксклюзив

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 17:44
    AYNA: Деятельность такси в Бакинском аэропорту будет соответствовать установленным требованиям - Эксклюзив

    Деятельность такси в Международном аэропорту Гейдар Алиев приведут в соответствие с требованиями законодательства.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Отмечается, что к водителям такси и их транспортным средствам установлены соответствующие требования в соответствии с законодательством.

    Согласно информации, в результате эффективного сотрудничества с операторами такси продолжается целенаправленная работа по полному внедрению этих требований.

    "Операторы такси были проинформированы о необходимости строгого соблюдения установленных правил. В этой связи компании, принявшие на себя соответствующие обязательства, совместно с AYNA приступили к реализации дополнительных мер", - говорится в заявлении.

