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AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов

AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных остановок
Инфраструктура
30 мая 2025 г. 16:34
AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов

С начала 2025 года Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) одобрило обращения на установку еще 15 автобусных остановочных павильонов.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, остановки планируется установить в Баку на проспектах Бабека (школа №328), 8 Ноября (парк Низами Гянджеви), Азадлыг (28 Mall), улицах Аждара Меликова (по двум адресам), Эльшана Сулейманова, Аббаса Мирзы Шарифзаде (издательский дом "Азербайджан"), Башира Буниятова (по двум адресам), Сулеймана Везирова (Бакинский европейский лицей), Саттара Бахлулзаде, Афияддина Джалилова и Абдуррагим бека Хагвердиева, дорогах Локбатан-Пута и Гала-Шувялан.

В Баку и Сумгайыте планируется установить 329 автобусных остановок.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Yaxın zamanda daha 15 dayanacaq pavilyonu quraşdırılacaq

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