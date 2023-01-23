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AYNA будет оказывать услуги предпринимателям в ”Бакинском доме МСП"

AYNA будет оказывать услуги предпринимателям в ”Бакинском доме МСП" Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, будет оказывать услуги предпринимателям в “Бакинском доме МСП”.
Инфраструктура
23 января 2023 г. 15:10
AYNA будет оказывать услуги предпринимателям в ”Бакинском доме МСП

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, будет оказывать услуги предпринимателям в “Бакинском доме МСП”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на организацию.

Отныне перевозчики могут получать бланки разрешений у сотрудников AYNA в “Бакинском доме МСП”, который уже входит в структуру Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСП).

Также в “Бакинском доме МСП” AYNA оказывает услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритных грузов, “знака отличия”, “знака особого отличия”, по заключению договоров о регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных пассажирских перевозках автомобильным транспортом, по выдаче паспорта на деятельность автовокзала (автостанции).

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Версия на азербайджанском языке AYNA “Bakı KOB evi”ndə sahibkarlara xidmət göstərəcək

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