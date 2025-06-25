AYNA: Автовокзалы Азербайджана 26-29 июня будут работать в усиленном режиме

12:01

В День Вооруженных Сил Азербайджана и нерабочие дни (26-29 июня) все автовокзалы и автостанции, функционирующие на территории республики, будут работать в усиленном режиме для обеспечения населения транспортными услугами.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В Бакинском международном автовокзальном комплексе 26-29 июня будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов по маршрутам в соответствии с пассажиропотоком, а также за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Для предотвращения скопления пассажиров будет обеспечен выпуск на линию дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн через портал https://biletim.az/, а также в кассах автовокзалов.