AYNA: Автобусный парк для междугородних перевозок из Баку обновлен на 40%

Автобусный парк, обслуживающий междугородние перевозки из Баку в другие города и районы страны, обновлен на 40%.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), обновление проведено в рамках конкурсов по маршрутам.

По данным агентства, в 2023 году были проведены конкурсы по 190 рейсам, в 2024 году - по 254, а в 2025 году - по 495 маршрутным рейсам. В результате к междугородним перевозкам привлечен 131 современный автобус марок Neoplan Cityliner, King Long, Yutong, Isuzu, JAC Sunray, Gazel NEXT, MAN, TEMSA HD 12, Hyundai County и Golden Dragon.

24 автобуса введены в эксплуатацию в 2023 году, 38 - в 2024 году, 69 - в 2025 году.

В AYNA также сообщили, что по итогам конкурсов средний возраст автобусов, курсирующих из Баку в регионы, сокращен с 18 до 12 лет.

Кроме того, 96% рейсов из столицы в регионы подключены к порталу электронной продажи билетов biletim.az.