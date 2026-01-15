Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    AYNA: Автобусный парк для междугородних перевозок из Баку обновлен на 40%

    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 11:34
    AYNA: Автобусный парк для междугородних перевозок из Баку обновлен на 40%

    Автобусный парк, обслуживающий междугородние перевозки из Баку в другие города и районы страны, обновлен на 40%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), обновление проведено в рамках конкурсов по маршрутам.

    По данным агентства, в 2023 году были проведены конкурсы по 190 рейсам, в 2024 году - по 254, а в 2025 году - по 495 маршрутным рейсам. В результате к междугородним перевозкам привлечен 131 современный автобус марок Neoplan Cityliner, King Long, Yutong, Isuzu, JAC Sunray, Gazel NEXT, MAN, TEMSA HD 12, Hyundai County и Golden Dragon.

    24 автобуса введены в эксплуатацию в 2023 году, 38 - в 2024 году, 69 - в 2025 году.

    В AYNA также сообщили, что по итогам конкурсов средний возраст автобусов, курсирующих из Баку в регионы, сокращен с 18 до 12 лет.

    Кроме того, 96% рейсов из столицы в регионы подключены к порталу электронной продажи билетов biletim.az.

    Лента новостей