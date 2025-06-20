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AYNA: 68,5% пассажирского транспорта в Азербайджане оснащено GPS-системами

AYNA: 68,5% пассажирского транспорта в Азербайджане оснащено GPS-системами AYNA: 68,5% пассажирского транспорта в Азербайджане оснащено GPS-системами
Инфраструктура
20 июня 2025 г. 14:48
AYNA: 68,5% пассажирского транспорта в Азербайджане оснащено GPS-системами

На сегодняшний день 68,5% транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в Азербайджане под эгидой AYNA, оборудованы GPS-системами.

Как передает Report со ссылкой на AYNA, все подключенные транспортные средства находятся под постоянным наблюдением Центра мониторинга, что позволяет контролировать соблюдение графиков движения и повышать безопасность перевозок.

В настоящее время из столицы в различные города и районы страны курсируют 253 регулярных автобусных маршрута. На основании требований действующего законодательства по 178 маршрутам были проведены конкурсы, определившие компании-перевозчики.

В результате проведенных конкурсов к пассажирским перевозкам привлечено 67 новых современных автобусов. Это означает обновление 22,5% автобусного парка современными транспортными средствами.

Завершены все конкурсные процедуры по направлениям Баку-Барда и Баку-Тертер. В результате средний возраст автобусного парка на этих маршрутах снизился с 21 года до 10 лет.

Также завершены все конкурсы по северному направлению страны. На маршруты в Губу, Гусар, Хачмаз, Худат, Шабран и Сиязань привлечено 19 новых современных транспортных средств, что составляет обновление 22,6% автобусного парка в этом направлении.

Важным достижением стало то, что 92% рейсов, курсирующих из столицы в различные города и районы, интегрированы в портал "biletim.az".

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Версия на азербайджанском языке AYNA: Sərnişindaşımada nəqliyyat vasitələrinin 68,5 %-i GPS-lə təchiz olunub

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