AYNA: 11 физических и юридических лиц получили разрешение на деятельность оператора такси

На сегодняшний день в Азербайджане 11 физических и юридических лиц получили разрешение работать операторами такси.

На сегодняшний день в Азербайджане 11 физических и юридических лиц получили разрешение работать операторами такси.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвященном совершенствованию законодательства в сфере транспорта.

По его словам, на данный момент на перевозки такси выдано 9 001 пропускных удостоверений, из них 8 954 получили частные предприниматели и 47 - юридические лица:

"Также 11 854 транспортных средства получили карты пропуска, из них 11 171 приобретен частными предпринимателями и 683 - юридическими лицами. 8 367 автомобилей (71%) произведены в период с 2009 по 2015 год, 3 487 автомобилей (29%) - с 2016 по 2024 год".