Автозавод Khazar продал 95% автомобилей в прошлом году

Баку. 21 февраля REUTER.AZ/ Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори ознакомился с производственным процессом на автозаводе Khazar в Нефтчалинском промышленном квартале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Посол был проинформирован о том, что Khazar является крупнейшим предприятием квартала. Завод способен выпускать 10 тыс. автомобилей в год. Здесь выпускаются модели автомобилей Khazar, AzSamand и Peugeot. На заводе уже запущено производство Peugeot Khazar с автоматической коробкой передач. Автомобили, производимые на автозаводе, полностью соответствуют стандартам Евро-5 и международным стандартам безопасности.

На предприятии имеется 200 рабочих мест, число которых планируется довести до 300 за счет расширения производства.

В прошлом году завод выпустил более 1 000 автомобилей, из них 95% уже продано. Автомобили Khazar демонстрировались на международной автомобильной выставке в Москве в августе-сентябре 2018 года.

Автомобили Khazar будут экспортироваться в зарубежные страны под брендом Made in Azerbaijan.

Посол Теруюки Катори высоко оценил работу завода и подчеркнул большой потенциал для расширения производства.