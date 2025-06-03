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Автовокзалы Азербайджана переходят на усиленный режим работы

Автовокзалы Азербайджана переходят на усиленный режим работы 16:46
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 17:12
Автовокзалы Азербайджана переходят на усиленный режим работы

В связи с предстоящим праздником Гурбан с 5 по 9 июня все действующие в Азербайджане автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

AYNA направила указания всем автовокзалам и автостанциям по обеспечению бесперебойного и безопасного движения перевозчиков, осуществляющих пассажироперевозки по междугородним и межрайонным маршрутам, а также строгому соблюдению утвержденного графика движения автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале https://biletim.az/, а также в кассах автовокзалов.

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