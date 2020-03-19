Автовокзал изменил режим работы в праздничные дни

Бакинский международный автовокзальный комплекс будет работать в обычном режиме 19, 20 и 21 марта.

Как сообщила Report заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, по согласованию с оперативным штабом при Кабмине принято решение разрешить в эти дни выезд в регионы всем пассажирам, независимо от места регистрации.

По ее словам, 27 и 28 марта обратно смогут вернуться пассажиры, имеющие регистрацию в Баку, Сумгайыте и Абшероне. Пассажирам с районной регистрацией въезд в столицу будет запрещен.

"Сотрудники ГСАТ и других соответствующих структур будут командированы на региональные автовокзалы, где будут проверять удостоверения личности пассажиров. В то же время 22, 23, 24, 25, 26 марта могут быть запущены дополнительные рейсы, если возникнет необходимость. Об этом будет сообщено дополнительно", - добавила она.

Напомним, что в связи с предупреждением распространения коронавируса с сегодняшнего дня и до 29 марта ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район автомобилей, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовых автомобилей.