"АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Ведущий российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 2018 года повысил цены на автомобили в среднем на 2,5%, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В компании не прогнозируют снижения спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на авто с нового года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года "АвтоВАЗ" также повышал цены на автомобили LADA. Повышение цен по всему модельному ряду составило тогда от 1,5 до 3%.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и Ижевске.