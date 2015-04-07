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    ​АвтоВАЗ изучит потребности автомобильного рынка Ирана

    Иран - непростой рынок. Мы сначала посмотрим на партнеров

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "АвтоВАЗ изучит потребности автомобильного рынка Ирана, конкретных планов сборочного производства в этой стране у компании пока нет".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник президент концерна Бу Андерссон.

    "Мы лишь одна из многих компаний, которые ведут переговоры с Ираном и иранскими партнерами. Иран - непростой рынок. Мы сначала посмотрим на партнеров, посмотрим, какие у них потребности", - сказал Андерссон.

    АвтоВАЗ экспортирует автомобили в основном в Казахстан, Азербайджан и на Украину, незначительные объемы отправляются в Европу, на Ближний Восток и в страны Латинской Америки.

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