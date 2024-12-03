Автотрасса, соединяющая Россию с Азербайджаном, станет полностью 4-полосной к 2030 году

Автотрасса "Кавказ", связывающая регионы России с Азербайджаном, до 2030 годабудет расширена до четырех полос.

Автотрасса "Кавказ", связывающая регионы России с Азербайджаном, до 2030 года будет расширена до четырех полос.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил начальник "Упрдор "Кавказ" Александр Лукашук.

"Наш приоритет на сегодняшний день - основная дорога Р-217 "Кавказ", которая входит в международный транспортный коридор "Север-Юг", соединяющий субъекты Российской Федерации и иностранные государства. (...) Вся дорога "Кавказ" до 2030 года будет в четырехполосном исполнении", - сказал он журналистам в Пятигорске.

На данный момент дорога имеет четыре полосы на 75-85% всей протяженности.

Лукашук также уточнил, что в целом автомобильное сообщение в транспортном коридоре "Север-Юг" в Северо-Кавказском федеральном округе будет четырехполосным. Речь идет о соединении нескольких участков трассы Р-215 с Р-217.

"По этой дороге ("Кавказ") идет самый большой туристический трафик и перевозка грузов, поэтому особое внимание уделено данному направлению", - пояснил он.

Вместе с трассой будут расширены и мосты, которые находятся на ней.

Р-217 "Кавказ" - автомобильная трасса, которая идет от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном. Протяженность - 1,118 тыс. км. Проходит по Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также по республикам Северо-Кавказского федерального округа.