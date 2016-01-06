Автор Burj Khalifa спроектировал для Баку уникальное "зеленое" здание - ФОТО

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Баку построят уникальное "зеленое" здание под названием Baku Landmark.

Как сообщает Report со ссылкой на "Москва-Баку", здание спроектировано известным американским архитектором Эдрианом Смитом, автором знаменитой дубайской Burj Khalifa.

Строительством займется компания DIA Holding, известная возведением знаменитых башен Flame Towers и Шахдагского горно-лыжного комплекса.

Комплекс Baku Landmark будет построен недалеко от Центра Гейдара Алиева, в нем наряду с офисами запланированы жилье, магазины, кафе и сады. Его высота - 50 метров, на самом верхнем этаже будут располагаться пентхаусы.

При разработке фасада архитекторы обратились к старинной архитектуре Баку и создали его в форме крепостной стены.

Уникальность проекта Смита состоит в том, что это будет первое в Баку здание, соответствующее экологическим стандартам LEED Platinum. The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) переводится как "Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании" и является рейтинговой системой для так называемых "зеленых" зданий. Бакинское здание будет иметь самую высшую сертификацию – Platinum.

Baku Landmark будет также иметь повышенную энергетическую эффективность – экономить энергию благодаря эффективной системе MEP, управлять освещением, оборотным водоснабжением и использовать возобновляемые источники энергии.