Автомобилям на газу могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам России

Российское газовое общество (РГО) направило в правительство законопроект, предполагающий право бесплатного проезда по платным трассам для монотопливных газомотроных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на NFCC? Кроме того, от платы за пользование федеральными дорогами могут быть освобождены газомоторные грузовики, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Проект закона о преференциях для большегрузных автомобилей на газомоторном топливе направлен на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", - сообщили в РГО. "Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей - право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог".

В организации пояснили, что законопроект разработан РГО совместно с отраслевыми экспертами и компаниями.

Кроме того, в Российском газовом обществе подготовили два дополнительных законопроекта по развитию газомоторки в РФ. Согласно первому, допускается предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций, а также для размещения объектов по производству СПГ. Во втором законопроекте речь идет о дополнительном информировании потребителей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.

"По мнению компаний, работающих в сфере газомоторки и отраслевых экспертов, такой пакет изменений в законодательную базу позволит дополнительно стимулировать и развитие инфраструктуры газомоторной отрасли, и развитие транспорта, и интерес пользователей к таким автомобилям. Расширение применения газа как моторного топлива - это путь к улучшению экологической обстановки в городах и вдоль федеральных трасс, развитию внутреннего рынка газа и самых современных российских технологий", - сказал президент РГО Павел Завальный вице-премьеру Дмитрию Козаку во время совещания в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее в ходе РЭН Козак отмечал, что предусмотренных средств в размере 50 млрд рублей не хватит для расширения географии мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.