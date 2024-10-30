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Автомобильная дорога в селе Шарурского района открыта после ремонта

Автомобильная дорога в селе Шарурского района открыта после ремонта 18:50
Инфраструктура
30 октября 2024 г. 19:07
Автомобильная дорога в селе Шарурского района открыта после ремонта

Завершен ремонт автомобильной дороги протяженностью 12 км, которая ведет в село Тананам Шарурского района.

Об этом Report сообщил сотрудник Государственного агентства автомобильных дорог Нахчыванской Автономной Республики Али Ибрагимбейли.

По его словам, на автодороге отремонтирован один мост, установлены металлические водопропускные трубы, нанесена разметка и проведены другие работы. Для обеспечения безопасного движения на дороге установлены новые дорожные знаки.

Представитель агентства отметил, что новая дорога окажет положительное влияние на экономическое развитие села Тананам, расположенного в 24 километрах от центра Шарурского района. Жители села в основном занимаются сельским хозяйством.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞərur rayonunun Tənənəm kənd avtomobil yolu istifadəyə verilib

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