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Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты будет построена до конца года

Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты будет построена до конца года В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты началось строительство автомобильного моста протяженностью 85 метров над рекой Инджачай.
Инфраструктура
13 апреля 2022 г. 15:14
Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты будет построена до конца года

В рамках проекта строительства новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты началось строительство автомобильного моста протяженностью 85 метров над рекой Инджачай.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, трехарочный мост будет иметь в ширину 14,5 метра.

В настоящее время ведутся буровые и свайные работы на опорах моста, а также строительство фундамента. Мост строится в соответствии с действующими нормативными нагрузками с учетом 9-бальной сейсмичности.

Председатель правления Госагентства Салех Мамедов ознакомился на месте со строительством новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты и автомобильного моста через Инджачай, дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению строительства.

Автодорога протяженностью 22 км, основа которой была заложена президентом Ильхамом Алиевым 3 октября 2021 года в Тертерском районе, соединит 4 населенных пункта.

Строительство новой автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты планируется завершить до конца 2022 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Talish-Tapgaragoyunlu-Gashalti sanatorium highway to be ready before end-year
Версия на азербайджанском языке Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı sanatoriyasına gedən avtomobil yolu ilin sonunadək inşa ediləcək

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