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Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын будет достроена за два года

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын будет достроена за два года Строительство автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын протяженностью 75,8 км, в том числе тоннелей вдоль этой дороги, будет завершено к концу 2025 или началу 2026 года.
Инфраструктура
19 марта 2024 г. 17:00
Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын будет достроена за два года

Строительство автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын протяженностью 75,8 км, в том числе тоннелей вдоль этой дороги, будет завершено к концу 2025 или началу 2026 года.

Об этом Report заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях.

Автомобильная дорога, соединяющая Кяльбаджарский и Лачынский районы, строится в соответствии с первым и вторым техническими категориями с 2, 3 и 4 полосами движения.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын берет начало от села Гамышлы Кяльбаджарского района и проходит по территории Лачынского района. Новая дорога обеспечит комфортный проезд в населенные пункты в этих районах, а также к Лачынскому международному аэропорту.

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Версия на английском языке Kalbajar-Lachin highway to be ready for operation in 2 years
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu 2 ilə hazır olacaq

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