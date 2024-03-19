Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын будет достроена за два года

Строительство автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын протяженностью 75,8 км, в том числе тоннелей вдоль этой дороги, будет завершено к концу 2025 или началу 2026 года.

Строительство автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачын протяженностью 75,8 км, в том числе тоннелей вдоль этой дороги, будет завершено к концу 2025 или началу 2026 года.

Об этом Report заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях.

Автомобильная дорога, соединяющая Кяльбаджарский и Лачынский районы, строится в соответствии с первым и вторым техническими категориями с 2, 3 и 4 полосами движения.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачын берет начало от села Гамышлы Кяльбаджарского района и проходит по территории Лачынского района. Новая дорога обеспечит комфортный проезд в населенные пункты в этих районах, а также к Лачынскому международному аэропорту.