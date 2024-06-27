Автомобильная дорога Исмаиллы-Лахыдж вновь закрыта для транспорта

Автомобильная дорога Исмаиллы-Лахыдж вновь закрыта для транспорта.

Автомобильная дорога Исмаиллы-Лахыдж вновь закрыта для транспорта.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, накануне движение автомобилей на дороге было приостановлено в связи с сильными селевыми потоками, вызванными сильными ливнями.

Однако несмотря на восстановление движения несколько часов назад, на другом участке автодороги произошел обвал больших кусков скал.

В связи с инцидентом дорога вновь закрыта для транспорта.

Закрытие дороги привело к потере сообщения между районным центром и несколькими селами Исмаиллинского района, в том числе поселком Лахыдж.