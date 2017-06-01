Автомобили, препятствующие проведению подготовительных работ к "Формуле-1", будут эвакуированы на близлежащую стоянку

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit обратилась к жителям столицы с просьбой в период с 1 по 25 июня с 22:00 до 06:00 не останавливать свои автомобили на всех улицах, где проходит трек, в частности, Хагани, Истиглалият и Азиза Алиева, а также на участке перед Гоша Гала Гапысы, и пользоваться альтернативными местами парковки для того, чтобы не препятствовать проведению подготовительных работ к соревнованиям Гран-при.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В заявлении говорится, что автомобили, мешающие плановому проведению работ, будут перевозиться эвакуаторами на ближайшее место парковки.

Операционная компания Baku City Circuit продолжает подготовительные работы к соревнованиям Гран-при, запланированным на 23-25 июня, в усиленном режиме. Работы проводятся в ночные часы для того, чтобы не создавать проблем движению автомобилей и пешеходов на указанных территориях.