Автомобили мировых брендов перевозятся из Европы в Азию через Бакинский порт

Компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services начала транспортировку автомобилей мировых брендов, таких как Mercedes и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.

Компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services начала транспортировку автомобилей мировых брендов, таких как Mercedes и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Бакинский порт предлагает логистическим компаниям современные услуги и возможности для перевозки различных транспортных средств автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.



Роль "Транскаспийского международного транспортного маршрута" (Среднего коридора) в глобальной логистике возрастает и выходит на новый этап развития. Бакинский порт стал важным мультимодальным логистическим центром, соединяющим Азию и Европу и улучшающим региональные отношения.