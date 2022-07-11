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Автомобили мировых брендов перевозятся из Европы в Азию через Бакинский порт 

Автомобили мировых брендов перевозятся из Европы в Азию через Бакинский порт  Компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services начала транспортировку автомобилей мировых брендов, таких как Mercedes и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.
Инфраструктура
11 июля 2022 г. 15:35
Автомобили мировых брендов перевозятся из Европы в Азию через Бакинский порт 

Компания Cabooter Group в сотрудничестве с Бакинским портом и ООО Port Bonded Services начала транспортировку автомобилей мировых брендов, таких как Mercedes и BMW, с европейского рынка потребителям в Азии через Бакинский порт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский международный морской торговый порт.

Бакинский порт предлагает логистическим компаниям современные услуги и возможности для перевозки различных транспортных средств автомобильным, железнодорожным и морским транспортом.

Роль "Транскаспийского международного транспортного маршрута" (Среднего коридора) в глобальной логистике возрастает и выходит на новый этап развития. Бакинский порт стал важным мультимодальным логистическим центром, соединяющим Азию и Европу и улучшающим региональные отношения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya markaları olan avtomobillərin Bakı Limanı vasitəsilə daşınmasına başlanılıb

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