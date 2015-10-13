 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Автомобильный пункт пропуска "Тагиркент – Казмаляр" закрывается

    АПП закроют на 25 дней

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Автомобильный пункт пропуска «Тагиркент – Казмаляр» будет закрыт с 15 октября текущего года на 25 календарных дней.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РД.

    «Такое решение принято в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству прилегающей к пункту пропуска территории. Функционирование ПП будет временно прекращено с 15 октября. Действие ограничения продлится 25 календарных дней», – уточнил собеседник агентства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi