Автомобильный пункт пропуска "Тагиркент – Казмаляр" закрывается

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Автомобильный пункт пропуска «Тагиркент – Казмаляр» будет закрыт с 15 октября текущего года на 25 календарных дней.

Как передает Report, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РД.

«Такое решение принято в связи с необходимостью проведения работ по благоустройству прилегающей к пункту пропуска территории. Функционирование ПП будет временно прекращено с 15 октября. Действие ограничения продлится 25 календарных дней», – уточнил собеседник агентства.