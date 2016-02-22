​Автомобильная дорога Гянджа-Газах-граница Грузии будет реконструирована

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшее время планируется начало реконструкции автомобильной дороги Гянджа-Газах-граница Грузии.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азерйолрсервис" Салех Мамедов в интервью газете "Халг".

С.Мамедов отметил, что после завершения проекта азербайджанский участок Великого шелкового пути - автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-граница Грузии сыграет еще более важную роль в развитии внутренних, а также международных перевозок между Европой и Азией.

Напомним, что 30 декабря прошлого года был сдан в эксплуатацию реконструированный участок Гаджикабул-Кюрдемир автодороги Баку-Алят-Газах-граница Грузии. В настоящее время ведутся заключительные работы по проекту усовершенствования до первой технической категории участка дороги Кюрдемир-Уджар-Евлах.