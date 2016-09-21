Автодорога от Гянджи до границы Грузии будет реконструирована

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Работы по усовершенствованию до первой технической категории участка Кюрдемир-Уджар-Евлах на 196-283,8 км автомобильной дороги Гянджа-Газах-граница Грузии полностью завершены.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азеравтойол".

По информации, протяженность участка составляет 87,8 км и в рамках проекта построены 4 дорожные развязки и 5 надводных мостов.

В "Азеравтойол" сообщили, что по итогам деятельности по реконструкции автодорог, расположенных по маршруту международных транспортных коридоров, за последние несколько лет протяженность дорог первой технической категории достигла 500 км.

Отмечается, что завершены работы по проекту усовершенствования до первой технической категории участков Баку-Алят, Алят-Гаджикабул, Гаджикабул-Кюрдямир, Кюрдямир-Уджар-Евлах, Евлах-Гянджа на автомагистрали протяженностью 503 км от Баку до границы Грузии. "В ближайшем будущем планируется начало реконструкции автомагистрали Гянджа-Газах-граница Грузии", - заявили в ОАО "Азеравтойол".