Автодорога между тремя погранично-пропускными пунктами расширяется

Дорога будет соединена с новой магистралью Баку-Россия

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) продолжает работы по расширению до 4 полос автомобильной дороги на госгранице с Российской Федерацией между погранично-пропускными пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГААД.

Данная автомобильная дорога была построена в 1982 году. Целью реконструкции дороги является дальнейшее улучшение транспортного сообщения с пограничными пунктами Самур, Ширвановка и Ханоба, расположенными на границе с РФ.

Кроме того, дорога будет соединена с новой магистралью Баку-Россия. Таким образом, будет обеспечен более ускоренный трансфер, благодаря распределению пассажиров и экспортных продуктов между тремя пунктами пропуска.

Реконструкцию автомобильной дороги между пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур" планируется завершить в 2022 году.