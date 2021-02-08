О нас
Report Georgia
Аудио новости

Автодорога между тремя погранично-пропускными пунктами расширяется

Автодорога между тремя погранично-пропускными пунктами расширяется Дорога будет соединена с новой магистралью Баку-Россия
Инфраструктура
8 февраля 2021 г. 16:30
Автодорога между тремя погранично-пропускными пунктами расширяется

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) продолжает работы по расширению до 4 полос автомобильной дороги на госгранице с Российской Федерацией между погранично-пропускными пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГААД.

Данная автомобильная дорога была построена в 1982 году. Целью реконструкции дороги является дальнейшее улучшение транспортного сообщения с пограничными пунктами Самур, Ширвановка и Ханоба, расположенными на границе с РФ.

Кроме того, дорога будет соединена с новой магистралью Баку-Россия. Таким образом, будет обеспечен более ускоренный трансфер, благодаря распределению пассажиров и экспортных продуктов между тремя пунктами пропуска.

Реконструкцию автомобильной дороги между пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур" планируется завершить в 2022 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото3 sərhəd-keçid məntəqəsi arasında avtomobil yolu genişləndirilir

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi